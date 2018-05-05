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Ветераны проедут по Невскому на ретроавтомобилях в День Победы
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    Ветераны проедут по Невскому на ретроавтомобилях в День Победы

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    Ветераны проедут по Невскому на ретроавтомобилях в День Победы
    Санкт-Петербург, 5 мая. Более тысячи ветеранов примут участие в шествии «Бессмертного полка». Их провезут на ретороавтомобилях во главе колонны.

    Как сообщил председатель городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков, в праздничных мероприятиях в честь Дня Победы примут участие более тысячи ветеранов.

    «Наши ветераны проедут — к сожалению, не все могут сегодня пройти, хотя и такие будут в пешем строю в колонне — на ретро-автомобилях периода Великой Отечественной войны», — рассказал Александр Ржаненков.

    По данным комитета по социальной политике, в Петербурге проживает 125,5 тысяч участников Великой Отечественной войны, в том числе 1,1 тысяч – инвалиды ВОВ, жителей блокадного Ленинграда – 84,8 тысяч, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» – 9,8 тысяч жителей.

    В День Победы состоится традиционный парад войск Санкт-Петербургского территориального гарнизона Западного военного округа. Затем по Невскому проспекту проследует колонна под знаменами фронтов. Также по Невскому пройдет «Бессмертный полк», в котором примут участие более тысячи ветеранов.
     

    Автор: Софья Куликова
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