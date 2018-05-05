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Петербургский чиновник назначен вице-губернатором Ненецкого АО
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    Петербургский чиновник назначен вице-губернатором Ненецкого АО

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    Петербургский чиновник назначен вице-губернатором Ненецкого АО
    Санкт-Петербург, 5 мая. Бывший зампредседатель по тарифам Смольного Иван Болтенков назначен на пост вице-губернатора Ненецкого автономного округа.

    Как сообщили в администрации Ненецкого АО, в обязанности заместителя губернатора входит обеспечение международных контактов, взаимодействие со стратегическими инвесторами, федеральными и региональными органами исполнительной власти. Также вице-губернатор будет отвечать за согласование вопросов с полпредством президента в Северо-Западном федеральном округе.

    На должность вице-губернатора Болтенкова назначил временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский. Кандидатуру Болтенкова согласуют с региональным парламентом в течение пяти месяцев.

    Напомним, что Болтенков занимал должность заместителя председателя комитета по тарифам Петербурга с 2009 года. В 2015 году Он был назначен на пост заместителя главы управления по сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией администрации президента РФ.

    Автор: Софья Куликова
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