Смольный определил подрядчика строительства водопровода в Лисьем Носу

Санкт-Петербург, 4 мая. Подрядчик «Мегамейд» получил контракт на строительство системы коммуникаций в Лисьем Носу.

Конкурс на строительство систем водоснабжения и канализации в поселке Лисий Нос выиграла компания «Мегамейд».

На сайте госзакупок результаты конкурсы подрядчиков появились 4 мая. «Мегамейд» снизил стартовую цену примерно на миллион и, тем самым, оказался предпочтительнее «НВК Северо-Запад».

Подрядчику необходимо построить в поселке системы до 2020 года. Это уже третья попытка Смольного найти подрядчика в Лисий Нос. Первый конкурс проходил в августе 2017 года. Единственную заявку от «Гроссманн Рус» отклонили. В сентябре 2017 года конкурс выиграл «Строительный альянс», но контракт был расторгнут.

Компания «Мегамейд» является одним из крупных городских подрядчиков. В 2017 году компания заключила контракты на 750 миллионов. «Мегамейд» является подрядчиком здания Военной академии связи и спортивного объекта Аграрного университета.

