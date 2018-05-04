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В Петербурге ветераны получили новые квартиры к 9 Мая
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    В Петербурге ветераны получили новые квартиры к 9 Мая

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    В Петербурге ветераны получили новые квартиры к 9 Мая
    Санкт-Петербург, 4 мая. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко вручил 13 ветеранам ключи от новых квартир.

    Пресс-служба губернатора Петербурга сообщила, что 4 мая Полтавченко вручил ключи от новых квартир 13 ветеранам Великой Отечественной войны. Ветераны встали в очередь на улучшение жилищных условий в конце прошлого года и уже сейчас получили новые квартиры.

    Губернатор заявил, что за десять лет реализации указа президента «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны» мероприятия стали замечательной традицией. В Петербурге более 12 000 человек смогли улучшить условия проживания.

    Мероприятие в честь Дня Победы прошло в Смольном. В рамках мероприятия Полтавченко пообщался с ветеранами и вручил ключи и документы от нового жилья.

    В 2017 году на жилищный учет приняли 168 ветеранов, из них 111 уже получили жилье, а 36 получили субсидии. С начала 2018 года на учет встали 25 ветеранов и многие из них уже получили квартиры.


     

    Автор: Софья Куликова
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