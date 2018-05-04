Власти Петербурга снесли ярмарку на Малой Конюшенной



Санкт-Петербург, 4 мая. В Петербурге демонтировали палаточный городок всероссийской ярмарки народных промыслов.

На Малой Конюшенной закрыли ярмарку народных промыслов Минпромторга. Торговые ряды закрыли сотрудники Центра повышения эффективности использования государственного имущества.

Сотрудники городского КИО объяснили закрытие ярмарки тем, что производители поставили киоски, если бы товар был представлен на вешалках и столах, то проблем бы с ярмаркой не возникло. Сотрудники указали, что это ошибка организаторов.

На ярмарку приехали народные мастера со всей страны. Теперь многие не знают что делать с привезенным товаром и как его сбывать.

Ранее губернатор Петербурга Геогргий Полтавченко приказал закрыть ярмарки, на которых под прикрытием культурного мероприятия осуществляется незаконная торговля.

