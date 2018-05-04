Съезд с КАД на Московский проспект ограничат в ночь на 7 мая



Санкт-Петербург, 4 мая. В Петербурге закроют съезд с КАД на Московское шоссе в сторону Ленинградской области.

Как сообщает Росавтодор, в ночь на понедельник, 7 мая, съезд с внешнего кольца КАД на Московское шоссе в направлении Ленинградской области будет закрыт для проезда транспорта. В период с 22.00 6 мая до 6.00 7 мая данная развязка будет перекрыта.

Для сохранения безопасности движения информация о полном закрытии съезда на Московское шоссе будет указана на световом табло и на переменных дорожных знаках автоматизированной системы управления движением КАД.

Движения автотранспорта будет ограничено в связи с проведением работ по восстановлению технических средств организации дорожного движения на транспортной развязке «Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербурга» на пересечении с Московским шоссе.

