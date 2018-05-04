Штраф за немытые фасады вырос до 300 тысяч рублей в Петербурге



Санкт-Петербург, 4 мая. В Петербурге увеличены штрафы за грязные и аварийные фасады.

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга сообщила, что штраф за несвоевременную очистку фасадов нежилых зданий увеличился до 300 тысяч рублей.

В закон «Об административных правонарушениях» внесены изменения, теперь за аварийные фасады полагается штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. За немытый фасад нежилого здания – до 300 тысяч рублей. Инспектировать чистоту и состояние зданий будут сотрудники ГАТИ.

В ведомстве заявили, что за прошедшую неделю эксперты ГАТИ выявили 34 нарушения, которые связаны с состояние фасада, наличием адресации.

В том числе, за грязные фасады сотрудники оштрафовали «Максидом», «ГЭСТ ХАУЗ» и «ВИТАБАНК».

