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Общество
Штраф за немытые фасады вырос до 300 тысяч рублей в Петербурге
Украина
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    Штраф за немытые фасады вырос до 300 тысяч рублей в Петербурге

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    Штраф за немытые фасады вырос до 300 тысяч рублей в Петербурге
    Санкт-Петербург, 4 мая. В Петербурге увеличены штрафы за грязные и аварийные фасады.

    Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга сообщила, что штраф за несвоевременную очистку фасадов нежилых зданий увеличился до 300 тысяч рублей.

    В закон «Об административных правонарушениях» внесены изменения, теперь за аварийные фасады полагается штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. За немытый фасад нежилого здания – до 300 тысяч рублей. Инспектировать чистоту и состояние зданий будут сотрудники ГАТИ.

    В ведомстве заявили, что за прошедшую неделю эксперты ГАТИ выявили 34 нарушения, которые связаны с состояние фасада, наличием адресации.

    В том числе, за грязные фасады сотрудники оштрафовали «Максидом», «ГЭСТ ХАУЗ» и «ВИТАБАНК».
     

    Автор: Софья Куликова
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