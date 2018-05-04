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Два дома на Петроградской стороне внесены в реестр региональных памятников
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    Два дома на Петроградской стороне внесены в реестр региональных памятников

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    Два дома на Петроградской стороне внесены в реестр региональных памятников
    Санкт-Петербург, 4 мая. Два исторических дома на Петроградской стороне признаны памятниками регионального значения.

    Комитет по государственному использованию и охране памятников Петербурга внес жилой дом на Мичуринской улице и дом специалистов «Свирьстроя» на Малом проспекте П.С. в реестр памятников культурного наследия регионального масштаба.

    Жилой дом №1А на Мичуринской улице, известный как «Дом военморов», и дом «84-86А на Малом проспекте П.С. включили в государственный реестр объектов культурного наследия. На данный момент оба здания являются жилыми.

    Здание на Мичуринской улице является ярким примером жилой архитектуры в советском конструктивистском стиле. Дом был построен в 30-е годы 20 века. Изначально предполагалось строительство гостиницы «Интурист», однако позже дом передали Наркомату ВМФ СССР. Здание построено по проекту архитекторов Евгения Левинсона и Игоря Фомина.

    Дом специалистов «Свирьстроя» на Малом проспекте П.С. выполнен по проекту Игоря Явейна. Выполненное в стиле конструктивизм, здание принадлежало типу «дом специалистов».

    Автор: Софья Куликова
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