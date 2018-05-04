Власти Петербурга не смогли выбрать подрядчика на продление проспекта Ветеранов



Санкт-Петербург, 4 мая. Аукционная комиссия не выбрала подрядчиков на строительство продолжения проспекта Ветеранов до проспекта Буденного.

Комиссия рассмотрела заявки участников на строительство продолжения проспекта Ветеранов. В конкурсе участвовали два подрядчика — ПО «Возрождение» и «Орион плюс». Однако аукционная комиссия отклонила заявки обеих компания из-за несоответствия требованиям аукционной документации.

Протокол рассмотрения заявок установил, что оба подрядчика не соответствуют заявленным требованиям. Это связано с указанными материалами – бетон и песок.

Ранее ПО «Возрождение» обратилось в антимонопольную службу с жалобой на условия конкурса. Ведомство предписало не учитывать ряд критериев при рассмотрении заявок кандидатов. Тем не менее, заявки были отклонены по указанным критериям, а протокол аннулирован.

Подрядчики намерены снова обратиться в антимонопольную службу, так как если заказчик не выберет подрядчика на аукционе, это позволит перейти к более субъективному запросу предложений.