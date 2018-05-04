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Ремонт и внезапный повод для радости: в Петербурге асфальтируют Невский проспект
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    Ремонт и внезапный повод для радости: в Петербурге асфальтируют Невский проспект

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    Ремонт и внезапный повод для радости: в Петербурге асфальтируют Невский проспект

    Санкт-Петербург, 4 мая. На Невском проспекте Петербурга продолжается ремонт дорожного покрытия: автомобилистам – неудобства, зато пешеходам – неожиданная радость и возможность прогуляться по главной магистрали города без машин. Внезапно возникшую достопримечательность оценил корреспондент Федерального агентства новостей.

    Невский проспект останется частично пешеходным до 14 мая: на всем протяжении проспекта меняют покрытие на асфальт из специальных полимерных компонентов. Такой материал, как надеются строители, продлит срок службы дорожного полотна в туристический летний сезон и грядущий Чемпионат мира по футболу.

    Ремонт и внезапный повод для радости: в Петербурге асфальтируют Невский проспект

    Еще 30 апреля на прогулку по перекрытому проспекту горожан пригласили участники движения «Красивый Петербург» - меловыми рисунками на асфальте они отметили шестой день рождения. В честь первомайской демонстрации, строители приостановили работы и убрали всю дорожную технику, чтобы уступить дорогу традиционному городскому шествию.

    В День Победы, 9 мая, ремонт также отложат ради торжественного прохода Бессмертного Полка. Ожидается, что в этом году на Невский выйдут более 700 тысяч человек, проедет также колонна ретротехники.

    В эти часы, 4 мая, перекрыт участок от Садовой улицы до канал Грибоедова. Новый асфальт с удовольствием пробуют велосипедисты, горожане на скейтах, лонгбордах и самокатах, а участок главной улицы города без машин, уже празднично украшенный к 9 мая, стал местом всех сегодняшних «фото дня» для прохожих и туристов.

    На время ремонта Невского проспекта электробусы заменили троллейбусы: участок от набережной канала Грибоедова до Литейного проспекта без контактной сети объезжают 16 новых машин «Горэлектротранса».

    Ремонт и внезапный повод для радости: в Петербурге асфальтируют Невский проспект

    Автор: Евгения Авраменко
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