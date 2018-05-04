Три человека погибли в массовом ДТП с автозаком в Ленобласти

Санкт-Петербург, 4 мая. Столкновение грузовика, автозака и легкового автомобиля произошло на Таллинском шоссе в Ломоносовском районе Ленобласти. Как стало известно Федеральному агентству новостей, в результате погибли три человека, четвертый пострадавший находится в очень тяжелом состоянии.

Как сообщил ФАН источник в оперативных службах, ЧП произошло в поселке Черемыкино Кипеньского поселения около 15.40.

Жертвами аварии стали водитель фуры с латышскими номерами, который оказался заблокирован в кабине, и двое находившихся в автозаке, предположительно, водитель и сопровождающий. На место происшествия выдвинулись спасатели.