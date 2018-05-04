В центре Петербурга перекроют движение 5 мая из-за репетиции парада Победы



Санкт-Петербург, 4 мая. Движение в центре Петербурга ограничат 5 мая в связи с проведением репетиции парада Победы.

Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции, репетиция парада Победы назначена на 6 мая в 10.00. На Дворцовой площади пройдет генеральная репетиция с привлечением военной техники. Колонны техники прибудут к 9.00. Также 8 мая ожидается проход техники для парковки и подготовки к параду, который состоится 9 мая.

В связи с проведением репетиций 5 мая с 9.00, 6 мая с 5.30 и 8 мая с 8.00 запрещена парковка на Исаакиевской площади, на проезде Исаакиевского собора и на четной стороне Конногвардейского бульвара. Также 5 мая с 17.00 ограничен въезд на Миллионную улицу, с 20.00 запрещена парковка на Певческом проезде и Певческом мосту от набережной реки Мойки до Дворцовой набережной.

Движение ограничат по Адмиралтейскому проезду со стороны Адмиралтейской набережной и Дворцового проезда с 5.30 6 мая и с 8.00 8 мая. Парковка на данном участке будет также запрещена.

Госавтоинспекция просит водителей скорректировать маршрут с учетом ограничений и, по возможности, сократить использование личного транспортного средства.

