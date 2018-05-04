В Петербурге запретят полеты коптеров на время ЧМ-2018



Санкт-Петербург, 4 мая. В период проведения ЧМ-2018 запретят полеты гражданских беспилотников.

Запрет на полеты дронов без специального разрешения будет действовать с 1 июня по 17 июля. Запрет распространяется на всю территорию Петербурга и частично на Ленинградскую область.

В городском комитете по транспорту сообщили, что в период проведения чемпионата мира по футболу над Санкт-Петербургом установлена зона ограничения полетов радиусом 110 км. Центральной точкой зоны ограничения является Главпочтамт, который располагается на улице Почтамтской.

Запрет на полеты гражданских беспилотников коснется всей территории Санкт-Петербурга, включая Петергоф, Сестрорец и Кронштадт, а также части Ленинградской области. Коптеры нельзя будет запускать над Ладожским озером, в Гатчине, Тосно и других пунктах в пределах 110 км.