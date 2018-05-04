Губернатор Петербурга поздравил с юбилеем Михаила Шемякина



Санкт-Петербург, 4 мая. Георгий Полтавченко направил поздравление Михаилу Шемякину. Скульптор отмечает сегодня 75-летний юбилей.

В поздравительном сообщении Полтавченко отметил, что уникальные произведения скульптора и художника никого не могут оставить равнодушным. Михаил Шемякин – человек удивительной судьбы, яркий и сильный духом художник. Работы скульптора украшают многие города России и зарубежья, занимают престижное место в мировой коллекции. Полтавченко пожелал художнику крепкого здоровья и вдохновения.

Также губернатор отметил, что творческая детальность скульптора неразрывно связана с Петербургом.

«Вы внесли бесценный вклад в поддержание имиджа Санкт-Петербурга – культурной столицы России», – подчеркнул губернатор.

Михаил Шемякин является известным во всем мире скульптором и художником. Шемякин удостоен государственной премии и является почетным доктором высших художественных учебных заведений. Он родился в Москве 4 мая 1943 года.