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Губернатор Петербурга поздравил с юбилеем Михаила Шемякина
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    Губернатор Петербурга поздравил с юбилеем Михаила Шемякина

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    Губернатор Петербурга поздравил с юбилеем Михаила Шемякина
    Санкт-Петербург, 4 мая. Георгий Полтавченко направил поздравление Михаилу Шемякину. Скульптор отмечает сегодня 75-летний юбилей.

    В поздравительном сообщении Полтавченко отметил, что уникальные произведения скульптора и художника никого не могут оставить равнодушным. Михаил Шемякин – человек удивительной судьбы, яркий и сильный духом художник. Работы скульптора украшают многие города России и зарубежья, занимают престижное место в мировой коллекции. Полтавченко пожелал художнику крепкого здоровья и вдохновения.

    Также губернатор отметил, что творческая детальность скульптора неразрывно связана с Петербургом. 

    «Вы внесли бесценный вклад в поддержание имиджа Санкт-Петербурга – культурной столицы России», – подчеркнул губернатор.

    Михаил Шемякин является известным во всем мире скульптором и художником. Шемякин удостоен государственной премии и является почетным доктором высших художественных учебных заведений. Он родился в Москве 4 мая 1943 года.

    Автор: Софья Куликова
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