В Росгвардии опровергли информацию о готовящемся теракте на АЭС под Петербургом

Санкт-Петербург, 4 мая. В Росгвардии опровергли информацию о «подготовке теракта» на Ленинградской атомной электростанции в Сосновом Бору.

По словам сотрудника департамента по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии Юлии Афанасьевой, данные сообщения не соответствует действительности, пишет сетевое издание «Народные новости».

«Откуда журналисты взяли эту информацию, неизвестно. Возможно, хотели повысить себе рейтинг. У нас такой информации нет», — подчеркнула она.

Сообщения о том, что на АЭС перед майскими праздниками якобы готовится теракт, и Росгвардия в этой связи «усилила меры безопасности» в Сосновом Бору, ранее распространили средства массовой информации.