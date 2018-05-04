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В Росгвардии опровергли информацию о готовящемся теракте на АЭС под Петербургом
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    В Росгвардии опровергли информацию о готовящемся теракте на АЭС под Петербургом

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    В Росгвардии опровергли информацию о готовящемся теракте на АЭС под Петербургом

    Санкт-Петербург, 4 мая. В Росгвардии опровергли информацию о «подготовке теракта» на Ленинградской атомной электростанции в Сосновом Бору.

    По словам сотрудника департамента по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии Юлии Афанасьевой, данные сообщения не соответствует действительности, пишет сетевое издание «Народные новости»

    «Откуда журналисты взяли эту информацию, неизвестно. Возможно, хотели повысить себе рейтинг. У нас такой информации нет», — подчеркнула она.

    Сообщения о том, что на АЭС перед майскими праздниками якобы готовится теракт, и Росгвардия в этой связи «усилила меры безопасности» в Сосновом Бору, ранее распространили средства массовой информации.

    Автор: Василий Котов
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