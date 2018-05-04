С поверхности рек и каналов Петербурга собрали 600 кг нефти



Санкт-Петербург, 4 мая. С водных объектов Петербурга собрали около 600 кг нефтепродуктов за одну неделю.

Специалисты комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности ликвидировали разлив нефтепродуктов в Матисовом канале в районе ТЦ «Жемчужная плаза» и в Обводном канале около Балтийского вокзала. Также загрязнение ликвидировали на реке Волковке и в канаве на проспекте Ветеранов возле дома №182.

В комитете сообщили, что регулярно проверяют городскую акваторию на предмет содержания опасных веществ.

В течение одной недели специалисты собрали около 600 кг нефтепродуктов с поверхности рек и каналов Санкт-Петербурга.

Продолжаются работы по ликвидации загрязнений в Славянке в Шлиссельбургском районе. Эксперты заключили, что загрязнение попало в водоем из дождевого выпуска с близлежащих домов и завода. Природоохранная прокуратура проведет проверку и выяснит причину загрязнения реки Славянки.

