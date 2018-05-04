Прокуратура Петербурга вынесла представление вице-губернатору Митяниной 



Санкт-Петербург, 4 мая. Прокуратора Петербурга выявила нарушения при диспансеризации детей-сирот и поставила вопрос о привлечении Митяниной к ответственности.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга, проверка организаций для детей сирот проходила с участием специалистов здравоохранения и уполномоченного по правам детей. В ходе проверки вскрыты нарушения в проведении диспансеризации.

Порядок проведения диспансеризации требует ежегодного осмотра детей рядом врачей. Прокуратура установила, что дети-сироты не проходили осмотр у целого списка врачей. Кроме того, не выполнены рекомендации врачей при прохождении ежегодного осмотра. Рекомендации врача о проведении массажа проигнорированы, в штате «Центра содействия семейному воспитанию №2» массажист отсутствует, а в детскую поликлинику воспитанники центра не обращались.

По результатам проверки прокуратура направила представление вице-губернатору Анне Митяниной с просьбой устранить нарушения. Также в ведомстве поставили вопрос о привлечении виновных к ответственности.