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Исторический дом на Александра Невского треснул из-за соседней стройки
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    Исторический дом на Александра Невского треснул из-за соседней стройки

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    Исторический дом на Александра Невского треснул из-за соседней стройки
    Санкт-Петербург, 4 мая. Фасад дома на улице Александра Невского покрылся трещинами от фундамента до чердака.

    Как сообщили жильцы дома в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» в «ВКонтакте», они предупреждали, что дом может не выдержать соседства со стройкой. Фасад дома треснул от самого фундамента и до чердака.

    Также жители отмечают, что последние этажи в историческом доме были выкуплены под гостиницу. В ходе ремонтных работ сбили сваи у парадных, что также могло повлиять на состояние фасада.

    В 2014 году фасад здания был отремонтирован, а спустя два года в доме проводили ремонт инженерных сетей.

    Ранее пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению сообщила, что Петербург перейдет на периодическое подтапливание в ночь на 4 мая.

    Автор: Софья Куликова
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