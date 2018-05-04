Исторический дом на Александра Невского треснул из-за соседней стройки



Санкт-Петербург, 4 мая. Фасад дома на улице Александра Невского покрылся трещинами от фундамента до чердака.

Как сообщили жильцы дома в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» в «ВКонтакте», они предупреждали, что дом может не выдержать соседства со стройкой. Фасад дома треснул от самого фундамента и до чердака.

Также жители отмечают, что последние этажи в историческом доме были выкуплены под гостиницу. В ходе ремонтных работ сбили сваи у парадных, что также могло повлиять на состояние фасада.

В 2014 году фасад здания был отремонтирован, а спустя два года в доме проводили ремонт инженерных сетей.

Ранее пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению сообщила, что Петербург перейдет на периодическое подтапливание в ночь на 4 мая.