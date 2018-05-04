Меню
Общество
В Петербурге бесплатно покажут 137 фильмов в рамках фестиваля «Виват кино России!»
Экономика
Китай и США заявили о готовности решить торговый конфликт путем диалога
Следующая новость
Загрузка...

    В Петербурге бесплатно покажут 137 фильмов в рамках фестиваля «Виват кино России!»

    49

    В Петербурге бесплатно покажут 137 фильмов в рамках фестиваля «Виват кино России!»

    Санкт-Петербург, 4 мая. Всероссийский фестиваль «Виват кино России!» пройдет в Петербурге с 12 по 16 мая. В рамках фестиваля петербуржцы смогут бесплатно посмотреть 137 фильмов.

    Как сообщает ТАСС, программа фестиваля включает показ 137 отечественных фильмов от недавних премьер до классики кино. Картины покажут в семи кинотеатрах города: «Родина», «Дружба», «Восход», «Фильмофонд», «Заневский», «Аврора» и «Москва».

    «Все показы бесплатны только для зрителей, а расходы берет на себя фестиваль, которому помогают городские власти и друзья этого кинопраздника», — сказала председатель отборочной комиссии кинокритик Ирина Павлова

    В конкурсной программе примут участие восемь картин, представляющие как зрительское кино, так и авторское. Жюри конкурса возглавит режиссер самой кассовой ленты за всю историю российского проката «Движение вверх» Антон Мегердичев.

    Фестиваль «Виват кино России!» пройдет в Петербурге уже 26-й раз. Церемония награждения победителей пройдет 16 мая в молодежном театре на Фонтанке. После церемонии зрителей ждет особое событие — показ картины Алексея Германа-младшего «Довлатов».

    Автор: Софья Куликова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.