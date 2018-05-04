В Петербурге бесплатно покажут 137 фильмов в рамках фестиваля «Виват кино России!»

Санкт-Петербург, 4 мая. Всероссийский фестиваль «Виват кино России!» пройдет в Петербурге с 12 по 16 мая. В рамках фестиваля петербуржцы смогут бесплатно посмотреть 137 фильмов.

Как сообщает ТАСС, программа фестиваля включает показ 137 отечественных фильмов от недавних премьер до классики кино. Картины покажут в семи кинотеатрах города: «Родина», «Дружба», «Восход», «Фильмофонд», «Заневский», «Аврора» и «Москва».

«Все показы бесплатны только для зрителей, а расходы берет на себя фестиваль, которому помогают городские власти и друзья этого кинопраздника», — сказала председатель отборочной комиссии кинокритик Ирина Павлова

В конкурсной программе примут участие восемь картин, представляющие как зрительское кино, так и авторское. Жюри конкурса возглавит режиссер самой кассовой ленты за всю историю российского проката «Движение вверх» Антон Мегердичев.

Фестиваль «Виват кино России!» пройдет в Петербурге уже 26-й раз. Церемония награждения победителей пройдет 16 мая в молодежном театре на Фонтанке. После церемонии зрителей ждет особое событие — показ картины Алексея Германа-младшего «Довлатов».