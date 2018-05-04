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Петербуржцы нашли в буханке хлеба запеченный подшипник
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    Петербуржцы нашли в буханке хлеба запеченный подшипник

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    Петербуржцы нашли в буханке хлеба запеченный подшипник
    Санкт-Петербург, 4 мая. В общепите Петербурга обнаружили буханку «Столичного» с запеченным в ней подшипником.

    Как сообщают петербуржцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», в четверг в один из общепитов города пришла поставка хлеба с завода «Арнаут». В одной из буханок «Столичного» повара обнаружили интересную добавку – железный подшипник. На снимке видно, что в обычной буханке черного хлеба есть сюрприз.

    В «Петербургском дневнике» отмечают, что под постом появилось множество забавных комментариев. Горожане шутят, что хлеб есть полезно, в нем много железа.

    В отделе закупок общепита написали письмо производителю. Представители завода уже выезжали на место происшествия и составили акт.
     

    Автор: Софья Куликова
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