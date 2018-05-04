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С 5 мая вводят новые ограничения на дорогах Петербурга
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    С 5 мая вводят новые ограничения на дорогах Петербурга

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    С 5 мая вводят новые ограничения на дорогах Петербурга
    Санкт-Петербург, 4 мая. Новые ограничения дорожного движения вступят в силу 5 мая. Проезд будет затруднен по некоторым улицам Петербурга из-за ремонтных работ.

    Государственная административно-техническая инспекция сообщила на странице в «ВКонтакте», что движение будет ограничено или закрыто по ряду улиц в Петербурге в связи с проведением ремонтных работ.

    В Пушкине до 14 мая ограничат движение на перекресте Петербургского шоссе и улицы Генерала Хазова с 22.00 до 7.00 из-за проведения работ по реконструкции светофора.

    Проезд будет затруднен до 20 мая на перекрестке Морского проспекта, по Спортивной улице и Гребной улице. Ограничение связано с установкой светофорного объекта.

    Также движение ограничат на участке улицы Танкиста Хрустицкого в связи с ремонтом газопровода.

    Ранее в ГАТИ сообщили о закрытии участка Невского проспекта до 14 мая. 

    Автор: Софья Куликова
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