С 5 мая вводят новые ограничения на дорогах Петербурга



Санкт-Петербург, 4 мая. Новые ограничения дорожного движения вступят в силу 5 мая. Проезд будет затруднен по некоторым улицам Петербурга из-за ремонтных работ.

Государственная административно-техническая инспекция сообщила на странице в «ВКонтакте», что движение будет ограничено или закрыто по ряду улиц в Петербурге в связи с проведением ремонтных работ.

В Пушкине до 14 мая ограничат движение на перекресте Петербургского шоссе и улицы Генерала Хазова с 22.00 до 7.00 из-за проведения работ по реконструкции светофора.

Проезд будет затруднен до 20 мая на перекрестке Морского проспекта, по Спортивной улице и Гребной улице. Ограничение связано с установкой светофорного объекта.

Также движение ограничат на участке улицы Танкиста Хрустицкого в связи с ремонтом газопровода.

Ранее в ГАТИ сообщили о закрытии участка Невского проспекта до 14 мая.