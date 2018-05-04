В Смольном не утвердили проект музея Достоевского 



Санкт-Петербург, 4 мая. Проект нового музея Достоевского рассмотрят в совете по сохранению культурного наследия. Предложенный проект не вписывается в окружающую архитектуру.

Как сообщает Комсомольская правда в Петербурге, депутат Борис Вишневский направил запрос Игорю Албину. В ответном письме вице-губернатор Албин отметил, что проектная документация музея должна быть согласована в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) и в комитете по градостроительству и архитектуре (КГА).

«Проект, выполненный мастерской Евгения Герасимова, предполагает строительство, по сути, «коробки» из бетона и стекла в самом центре «Петербурга Достоевского», на месте снесенного дома 7 по Кузнечному переулку», — заявил депутат Борис Вишневский на своей странице в «ВКонтакте».

Кроме того, депутат петербургского парламента Алексей Ковалев заявил, что жители близлежащих домов выступили против застройки сквера в Кузнечном переулке. Горожане жалуются, что в центре Петербурга осталось не так много зеленых зон, и ликвидация еще одного зеленого участка усугубит ситуацию.