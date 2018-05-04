График движения скоростных поездов «Аллегро» изменится в июне и июле



Санкт-Петербург, 4 мая. График движения скоростных поездов Санкт-Петербург – Хельсинки изменится на несколько дней в июне и июле.

Как сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги, в связи с проведением ремонтных работ на железной дороге Финляндии в период с 22 по 24 июня и с 7 по 8 июля 2018 года изменится порядок курсирования скоростных поездов «Аллегро».

Поезд №787 с сообщением Санкт-Петербург – Хельсинки будет отменен 23, 24 июня, 7 и 8 июля. Поезд №787 Хельсинки — Санкт-Петербург с отправлением 22, 23, 24 июня, а также 7 и 8 июля будет также отменен.

Поезда № 781, 782, 783, 784, 785, 786 и 787 проследуют только до станции Вайниккала. Далее перевозка пассажиров будет осуществляться автобусами по проездным билетам поезда «Аллегро». Время маршрута Санкт-Петербург – Хельсинки увеличится на два часа.

Октябрьская дорога приносит извинения и просит пассажиров заранее планировать поездки между Санкт-Петербургом и Хельсинки.