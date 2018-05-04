Меню
Общество
На участке КАД на месяц введут реверсивное движение 
Общество
Еще 30 светофоров изменили режим работы на пешеходных переходах в Москве
Следующая новость
Загрузка...

    На участке КАД на месяц введут реверсивное движение 

    30

    На участке КАД на месяц введут реверсивное движение 
    Санкт-Петербург, 4 мая. На развязке КАД и дороги Ольгино – Симоногонт вводится реверсивное движение в период с 5 по 31 мая 2018 года.

    Как сообщает пресс-служба Росавтодора, в связи с проведением ремонтных работ путепровода в составе развязки КАД и дороги на Ольгино будет ограничена пропускная способность и введено реверсивное движение по одной полосе со светофором.

    «Работы будут производиться в круглосуточном режиме с ограничением пропускной способности в два этапа. Вначале будут выполняться работы на одной половине проезжей части путепровода, затем на другой», — сообщила пресс-служба Росавтодора.

    Также в ведомстве заявили, что на время проведения работ будут установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скорость до 50 км/ч. Кроме того, установят световую сигнализацию и временный светофор.

    Росавтодор приносит извинения за неудобства, просит учитывать ограничения и выбирать удобный маршрут.
     

    Автор: Софья Куликова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.