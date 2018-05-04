На участке КАД на месяц введут реверсивное движение
Санкт-Петербург, 4 мая. На развязке КАД и дороги Ольгино – Симоногонт вводится реверсивное движение в период с 5 по 31 мая 2018 года.
Как сообщает пресс-служба Росавтодора, в связи с проведением ремонтных работ путепровода в составе развязки КАД и дороги на Ольгино будет ограничена пропускная способность и введено реверсивное движение по одной полосе со светофором.
«Работы будут производиться в круглосуточном режиме с ограничением пропускной способности в два этапа. Вначале будут выполняться работы на одной половине проезжей части путепровода, затем на другой», — сообщила пресс-служба Росавтодора.
Также в ведомстве заявили, что на время проведения работ будут установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скорость до 50 км/ч. Кроме того, установят световую сигнализацию и временный светофор.
Росавтодор приносит извинения за неудобства, просит учитывать ограничения и выбирать удобный маршрут.