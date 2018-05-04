На участке КАД на месяц введут реверсивное движение 



Санкт-Петербург, 4 мая. На развязке КАД и дороги Ольгино – Симоногонт вводится реверсивное движение в период с 5 по 31 мая 2018 года.

Как сообщает пресс-служба Росавтодора, в связи с проведением ремонтных работ путепровода в составе развязки КАД и дороги на Ольгино будет ограничена пропускная способность и введено реверсивное движение по одной полосе со светофором.

«Работы будут производиться в круглосуточном режиме с ограничением пропускной способности в два этапа. Вначале будут выполняться работы на одной половине проезжей части путепровода, затем на другой», — сообщила пресс-служба Росавтодора.

Также в ведомстве заявили, что на время проведения работ будут установлены временные дорожные знаки, ограничивающие скорость до 50 км/ч. Кроме того, установят световую сигнализацию и временный светофор.

Росавтодор приносит извинения за неудобства, просит учитывать ограничения и выбирать удобный маршрут.

