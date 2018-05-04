Продажу алкоголя в центре Петербурга ограничат на время ЧМ-2018



Санкт-Петербург, 4 мая. В дни проведения чемпионата мира по футболу 2018 в Петербурге могут ограничить продажу алкогольных напитков.

Как сообщает пресс-служба комиссии ЗакСа по промышленности, экономике и предпринимательству, законопроект об ограничении продажи алкоголя на время ЧМ-2018 рассмотрят на ближайшем заседании комиссии, которое состоится 7 мая.

Члены комиссии обсудят ограничение торговли напитками в стеклянной таре возле стадиона «Санкт-Петербург Арена», где будут проходить матчи. Законопроект предполагает ограничение продажи алкоголя в стеклянных бутылках в день матча и накануне. Запрет не коснется алкогольной продукции в пластиковой таре.

Также планируется полностью запретить продажу алкоголя в стеклянной таре в фан-зоне, которая расположена на Конюшенной площади, и на прилегающих улицах. Ограничения не коснутся продажи алкоголя в зонах общественного питания.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал обеспечить качественную медпомощь на время ЧМ-2018.

