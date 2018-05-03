У погибшего в Петербурге криптоблогера украли деньги вкладчиков

Санкт-Петербург, 3 мая. Автора популярного канала о криптовалютах на платформе YouTube «Крпитач» Павла Няшина нашли мертвым.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, мать погибшего блогера сообщила, что незадолго до смерти у молодого человека украли 24 миллиона рублей, которые принадлежали вкладчикам.

Мать блогера обнаружила тело сына в квартире на проспекте Солидарности в Петербурге. Рядом с телом лежал канат. По факту случившегося следственный комитет начал проверку, по результатам которой будет приятно процессуальное решение. Молодому человеку было 23 года.