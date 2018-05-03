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Защитники парка Интернационалистов в Петербурге подали заявку на референдум
Россия
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    Защитники парка Интернационалистов в Петербурге подали заявку на референдум

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    Защитники парка Интернационалистов в Петербурге подали заявку на референдум

    Санкт-Петербург, 3 мая. Более десяти тысяч подписей в защиту зеленой зоны во Фрунзенском районе в Санкт-Петербурге.

    Защитники парка Интернационалистов подали в избирательную комиссию Санкт-Петербурга документы о проведении общегородского референдума, по итогам которого будет определена дальнейшая судьба парка.Так, против возведения океанариума к настоящему моменту собрано более десяти тысяч подписей.

    Напомним, на участке проспекта Славы будет возведен новый торговый комплекс, где разместят Океанариум. Вице-губернатор города Игорь Албин сообщил о том, что строительство будет идти под строгим наблюдением правительства.

    Автор: Алексей Громов
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