В Петербурге почти 200 жилых домов ввели в эксплуатацию в апреле
Санкт-Петербург, 3 мая. Более 55 тысяч квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в апреле в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба комитета по строительству.
В Северной столице в апреле текущего года ввели в эксплуатацию 192 дома на 469 квартир — более 55 тысяч квадратных метров жилья. Лидирующие позиции по вводу жилья у Калининского района, где было введено в эксплуатацию более 12 тысяч квадратных метров.
«В тройку лидеров по объему ввода жилищного строительства вошел Курортный район, где введено в эксплуатацию 36 домов на 36 квартир общей площадью 9 572 кв.м. Третье место занял Пушкинский район (8 816 кв.м. жилья – всего 58 домов на 58 квартир)», — отмечает пресс-служба комитета по строительству.