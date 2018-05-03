В Петербурге почти 200 жилых домов ввели в эксплуатацию в апреле

Санкт-Петербург, 3 мая. Более 55 тысяч квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в апреле в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба комитета по строительству.

В Северной столице в апреле текущего года ввели в эксплуатацию 192 дома на 469 квартир — более 55 тысяч квадратных метров жилья. Лидирующие позиции по вводу жилья у Калининского района, где было введено в эксплуатацию более 12 тысяч квадратных метров.