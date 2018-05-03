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Общество
В Петербурге почти 200 жилых домов ввели в эксплуатацию в апреле
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    В Петербурге почти 200 жилых домов ввели в эксплуатацию в апреле

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    В Петербурге почти 200 жилых домов ввели в эксплуатацию в апреле

    Санкт-Петербург, 3 мая. Более 55 тысяч квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в апреле в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба комитета по строительству.

    В Северной столице в апреле текущего года ввели в эксплуатацию 192 дома на 469 квартир — более 55 тысяч квадратных метров жилья. Лидирующие позиции по вводу жилья у Калининского района, где было введено в эксплуатацию более 12 тысяч квадратных метров.

    «В тройку лидеров по объему ввода жилищного строительства вошел Курортный район, где введено в эксплуатацию 36 домов на 36 квартир общей площадью 9 572 кв.м. Третье место занял Пушкинский район (8 816 кв.м. жилья – всего 58 домов на 58 квартир)», — отмечает пресс-служба комитета по строительству.

    Автор: Алексей Громов
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