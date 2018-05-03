Меню
Общество
Электробусы заменили трамваи на Невском проспекте в Петербурге
Россия
Путин поручил правительству осенью представить доклад о развитии газозаправочной сети
Следующая новость
Загрузка...

    Электробусы заменили трамваи на Невском проспекте в Петербурге

    274

    Электробусы заменили трамваи на Невском проспекте в Петербурге

    Санкт-Петербург, 3 мая. Троллейбусы заменили электробусами на время проведения ремонтных работ на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе «Горэлектротранса».

    Электробусы будут курсировать от Хасанской улицы до Владимирского проспекта по маршруту №22 3, 4 и 5 мая. Благодаря тому, что новые транспортные средства имеют динамическую зарядку, они смогут двигаться по Большой Морской улице. Планируется, что на маршрут выйдут 16 электробусов.

    Напомним, самый длинный автобус в России планируют тестировать в Санкт-Петербурге до конца мая 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранс».

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.