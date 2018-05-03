Электробусы заменили трамваи на Невском проспекте в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 мая. Троллейбусы заменили электробусами на время проведения ремонтных работ на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе «Горэлектротранса».

Электробусы будут курсировать от Хасанской улицы до Владимирского проспекта по маршруту №22 3, 4 и 5 мая. Благодаря тому, что новые транспортные средства имеют динамическую зарядку, они смогут двигаться по Большой Морской улице. Планируется, что на маршрут выйдут 16 электробусов.

Напомним, самый длинный автобус в России планируют тестировать в Санкт-Петербурге до конца мая 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранс».