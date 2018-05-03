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Петербург переходит на периодическое протапливание
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    Петербург переходит на периодическое протапливание

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    Петербург переходит на периодическое протапливание

    Санкт-Петербург, 3 мая. Периодическое протапливание зданий начинается сегодня в полночь в Санкт-Петербурге.

    Соответствующую информацию передает пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению. Председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук подписал распоряжение.

    «С 00:00 часов 4 мая в Санкт-Петербурге начинается периодическое протапливание зданий»,  — подчеркивается в сообщении комитета.

    Напомним, самый длинный автобус в России планируют тестировать в Санкт-Петербурге до конца мая 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранс».

    Автор: Алексей Громов
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