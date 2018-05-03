Петербург переходит на периодическое протапливание

Санкт-Петербург, 3 мая. Периодическое протапливание зданий начинается сегодня в полночь в Санкт-Петербурге.

Соответствующую информацию передает пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению. Председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук подписал распоряжение.

«С 00:00 часов 4 мая в Санкт-Петербурге начинается периодическое протапливание зданий», — подчеркивается в сообщении комитета.

Напомним, самый длинный автобус в России планируют тестировать в Санкт-Петербурге до конца мая 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранс».