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Суд в Петербурге постановил не возвращать «Свидетелям Иеговы» изъятую недвижимость
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    Суд в Петербурге постановил не возвращать «Свидетелям Иеговы» изъятую недвижимость

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    Суд в Петербурге постановил не возвращать «Свидетелям Иеговы» изъятую недвижимость

    Санкт-Петербург, 3 мая. Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе решение Сестрорецкого районного суда об изъятии в собственность государства комплекса зданий «Свидетелей Иеговы»(запрещенная в России организация). Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города на Неве.

    Жалоба «Общества сторожевой Башни, Библий и трактатов Пенсильвании» рассматривалась сегодня в городском суде Петербурга. Решение суда от 7 декабря 2017 года об обращении в собственность государства имущественного комплекса «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России» в Солнечном осталась без изменений.

    «Апелляционная коллегия городского суда оставила апелляционную жалобу без удовлетворения», — говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов города.

    Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» передала в 2000 году «Обществу сторожевой Башни, Библий и трактатов Пенсильвании» 16 объектов недвижимости, которые расположены в поселке Солнечное, на сумму более 881 миллиона рублей.

    Представитель «Общества сторожевой Башни, Библий и трактатов Пенсильвании» через переводчика попросил в четверг «рассматривать дело без оглядки на политические процессы, происходящие между РФ и США», подчеркнув, что «на все воля божья». 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ксения Пудовкина
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