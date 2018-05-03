Суд в Петербурге постановил не возвращать «Свидетелям Иеговы» изъятую недвижимость

Санкт-Петербург, 3 мая. Санкт-Петербургский городской суд оставил в силе решение Сестрорецкого районного суда об изъятии в собственность государства комплекса зданий «Свидетелей Иеговы»1 (запрещенная в России организация). Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов города на Неве.

Жалоба «Общества сторожевой Башни, Библий и трактатов Пенсильвании» рассматривалась сегодня в городском суде Петербурга. Решение суда от 7 декабря 2017 года об обращении в собственность государства имущественного комплекса «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России» в Солнечном осталась без изменений.

«Апелляционная коллегия городского суда оставила апелляционную жалобу без удовлетворения», — говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов города.

Религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» передала в 2000 году «Обществу сторожевой Башни, Библий и трактатов Пенсильвании» 16 объектов недвижимости, которые расположены в поселке Солнечное, на сумму более 881 миллиона рублей.

Представитель «Общества сторожевой Башни, Библий и трактатов Пенсильвании» через переводчика попросил в четверг «рассматривать дело без оглядки на политические процессы, происходящие между РФ и США», подчеркнув, что «на все воля божья».

1 Организация запрещена на территории РФ.