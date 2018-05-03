Проезд в городском транспорте для ветеранов будет бесплатным 8 и 9 мая в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 мая. Бесплатный проезд для ветеранов Великой Отечественной войны будет действовать 8 и 9 мая в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает комитет по транспорту.

Инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей смогут бесплатно воспользоваться услугами городского общественного транспорта 8 и 9 мая. Соответствующие льготы на проезд будут действовать как на «социальном», так и на «коммерческом» транспорте.

Напомним, самый длинный автобус в России планируют тестировать в Санкт-Петербурге до конца мая 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранс».