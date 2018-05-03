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Испытания самого длинного автобуса продлятся до конца мая в Петербурге
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    Испытания самого длинного автобуса продлятся до конца мая в Петербурге

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    Испытания самого длинного автобуса продлятся до конца мая в Петербурге

    Санкт-Петербург, 3 мая. Самый длинный автобус в России планируют тестировать в Санкт-Петербурге до конца мая 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранс».

    Испытания автобуса ЛиАЗ-621365, произведенного Ликинским автозаводом, будут продолжаться до конца текущего месяца. Длина транспортного средства составляет 19 метров, в салоне — 47 сидячих мест. В общей сложности, автобус вмещает 170 человек.

    Новое транспортное средство успешно прошло тестирование в июне прошлого года, следуя по маршруту №24 от Хасанской улицы до станции метро «Василеостровская».

    Напомним, вагон-лаборатория для Службы сигнализации, централизации и блокировки проходит обкатку в электродепо «Московское» в Санкт-Петербурге.

    Автор: Алексей Громов
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