Более 200 тысяч кубометров воды‍ использовали для уборки улиц Петербурга

Санкт-Петербург, 3 мая. Дорожные службы Санкт-Петербурга использовали около 220 тысяч кубометров воды для уборки улиц после зимы.

Так, более 31 тысячи загрязнений и около 200 тонн мусора вывезли с улиц города за апрель текущего года за 32 тысячи ночных и дневных смен техники и более 42 тысяч смен дворников, передает «Петербургский дневник».

Отметим, что сотрудники дорожных служб работали в праздничные дни в круглосуточном режиме: было вывезено четыре тысячи тонн загрязнений и 584 тонны мусора. В четверг, 3 мая, на улицах города работают 550 единиц техники и около 1100 дворников.

Напомним, вагон-лаборатория для Службы сигнализации, централизации и блокировки проходит обкатку в электродепо «Московское» в Санкт-Петербурге.