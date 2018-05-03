Вагон-лабораторию тестируют в метро Петербурга

Санкт-Петербург, 3 мая. Вагон-лаборатория для Службы сигнализации, централизации и блокировки проходит обкатку в электродепо «Московское» в Санкт-Петербурге.

Городской метрополитен пополняет и совершенствует парк специального подвижного состава, передает «Инфореактор» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе подземки.

«Многофункциональный комплекс на базе вагона-лаборатории предназначен для контроля оборудования, радиосигналов, параметров рельсовых цепей, температуры напольного оборудования в тоннеле и других систем», — цитирует «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» представителя метро.

В настоящее время подходит к финалу монтаж измерительного комплекса. Планируется, что вагон-лаборатория заменит эксплуатируемый 34 года комплекс.