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Вагон-лабораторию тестируют в метро Петербурга
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    Вагон-лабораторию тестируют в метро Петербурга

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    Вагон-лабораторию тестируют в метро Петербурга

    Санкт-Петербург, 3 мая. Вагон-лаборатория для Службы сигнализации, централизации и блокировки проходит обкатку в электродепо «Московское» в Санкт-Петербурге.

    Городской метрополитен пополняет и совершенствует парк специального подвижного состава, передает «Инфореактор» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе подземки.

    «Многофункциональный комплекс на базе вагона-лаборатории предназначен для контроля оборудования, радиосигналов, параметров рельсовых цепей, температуры напольного оборудования в тоннеле и других систем», — цитирует «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» представителя метро.

    В настоящее время подходит к финалу монтаж измерительного комплекса. Планируется, что вагон-лаборатория заменит эксплуатируемый 34 года комплекс.

    Автор: Ксения Пудовкина
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