Новые веломаршруты появятся в двух районах Петербурга

Санкт-Петербург, 3 мая. Два новых веломаршрута будут спроектированы в Адмиралтейском и Василеостровском районах Петербурга. Соответствующую информацию передает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Госконтракт на проектирование веломаршрутов в Адмиралтейском и Василеостровском районах к настоящему моменту уже заключен. Так, стоимость работ в рамках программы «Твой бюджет» оценивается в 7,6 миллиона рублей.

Проектирование новые веломаршрутов выполнит ОООН «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт «Севзапинжтехнология».

Напомним, жители и гости Петербурга смогут взять велосипед на прокат на двух пригородных станциях в Ленобласти — Царское Село и Зеленогорск.