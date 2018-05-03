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Новые веломаршруты появятся в двух районах Петербурга
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    Новые веломаршруты появятся в двух районах Петербурга

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    Новые веломаршруты появятся в двух районах Петербурга

    Санкт-Петербург, 3 мая. Два новых веломаршрута будут спроектированы в Адмиралтейском и Василеостровском районах Петербурга. Соответствующую информацию передает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

    Госконтракт на проектирование веломаршрутов в Адмиралтейском и Василеостровском районах к настоящему моменту уже заключен. Так, стоимость работ в рамках программы «Твой бюджет» оценивается в 7,6 миллиона рублей.

    Проектирование новые веломаршрутов выполнит ОООН «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт «Севзапинжтехнология».

    Напомним, жители и гости Петербурга смогут взять велосипед на прокат на двух пригородных станциях в Ленобласти — Царское Село и Зеленогорск.

    Автор: Алексей Громов
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