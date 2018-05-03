Китайская авиакомпания запустила регулярные рейсы из Петербурга в Сиань

Санкт-Петербург, 3 мая. Авиакомпания China Eastern Airlines открыла регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в китайский город Сиань.

Регулярные пассажирские рейсы осуществляются со 2 мая текущего года из петербургского аэропорта «Пулково» в административный центр китайской провинции Шэньси. Соответствующую информацию передает пресс-служба воздушной гавани Санкт-Петербурга.

Пассажирские лайнеры A330-200, рассчитанные на более 230 человек, вылетают в Сиань два раза в неделю, а именно по средам и пятницами.

Напомним, жители и гости Петербурга смогут взять велосипед на прокат на двух пригородных станциях в Ленобласти — Царское Село и Зеленогорск.