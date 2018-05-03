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Панихида по жертвам трагедии в «Зимней вишне» проходит в Петербурге
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    Панихида по жертвам трагедии в «Зимней вишне» проходит в Петербурге

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    Панихида по жертвам трагедии в «Зимней вишне» проходит в Петербурге

    Санкт-Петербург, 3 мая. В Казанском кафедральном соборе проходит панихида по жертвам пожара в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово, передает корреспондент Федерального агентства новостей в Петербурге.

    В эти минуты в Казанском кафедральном соборе совершается панихида. Заупокойная служба посвящена трагедии, произошедшей в Кемерово 25 марта этого года.

    3 мая исполнилось ровно 40 дней с момента, когда пожар в торговом центре «Зимняя вишня» унес жизни более 60 человек. Богослужение совершит священник Казанского собора протоиерей Николай Преображенский.

    Панихида по жертвам трагедии в «Зимней вишне» проходит в Петербурге

    Автор: Елена Новицкая
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