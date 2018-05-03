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Велопрокат открылся на вокзалах Зеленогорска и Царского Села
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    Велопрокат открылся на вокзалах Зеленогорска и Царского Села

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    Велопрокат открылся на вокзалах Зеленогорска и Царского Села

    Санкт-Петербург, 3 мая. Жители и гости Петербурга смогут взять велосипед на прокат на двух пригородных станциях в Ленобласти — Царское Село и Зеленогорск.

    Октябрьская дирекция пассажирских обустройств ввела соответствующую услугу: теперь за 150 рублей в час и 500 рублей в сутки петербуржцы и гости города смогут отправиться на экскурсию по Царскому селу и Зеленогорску, передвигаясь от одной достопримечательности к другой в ускоренном темпе.

    Заместитель начальника Октябрьской дирекции пассажирских обустройств по развитию Денис Трикашный отметил, что в настоящее время велопрогулки набирают все большую популярность, поэтому в ближайшее время планируется расширение списка станций, оборудованных пунктами велопроката.

    Автор: Алексей Громов
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