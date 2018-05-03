Лучшего застройщика выбирают в Петербурге в рамках премии Urban Awards

Санкт-Петербург, 3 мая. Первый отборочный тур премии жилой недвижимости Urban Awards стартует сегодня в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по строительству города.

Премия жилой недвижимости Urban Awards проводится при поддержке комитета по строительству. В 2018 году награду будут вручать в десятый раз.

Отметим, что в 2018 году было подано 86 заявок из Петербурга и Ленинградской области. Первый этап премии завершится 11 мая, в рамках него выберут десять объектов в каждой номинации. В свою очередь, второй этап подойдет к финалу 30 мая. Церемония награждения победителей, получивших статус «Лучший объект года», пройдет в июле текущего года.