Ковры первоцветов ждут петербуржцев в Ботаническом саду

Санкт-Петербург, 3 мая. Жителей и гостей Санкт-Петербурга приглашают на экскурсию в Ботанический сад Петра Великого, где в ближайшее время появятся первоцветы.

Как передает телеканал «Санкт-Петербург», в Парке-дендрарии ожидаются ковры из первоцветов. Отметим, что сад принимает посетителей каждый день в период с 10:00 до 18:00 часов вечера, билеты можно приобрести в кассе на набережной Карповки.

Посетителей просят соблюдать правила посещения и передвигаться только по дорожкам, так как распустившимся цветам необходимо аккуратное и бережное отношение.

Ранее сообщалось о том, что профилактический уход за памятниками стартует в Санкт-Петербурге.