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Ковры первоцветов ждут петербуржцев в Ботаническом саду
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    Ковры первоцветов ждут петербуржцев в Ботаническом саду

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    Ковры первоцветов ждут петербуржцев в Ботаническом саду

    Санкт-Петербург, 3 мая. Жителей и гостей Санкт-Петербурга приглашают на экскурсию в Ботанический сад Петра Великого, где в ближайшее время появятся первоцветы.

    Как передает телеканал «Санкт-Петербург», в Парке-дендрарии ожидаются ковры из первоцветов. Отметим, что сад принимает посетителей каждый день в период с 10:00 до 18:00 часов вечера, билеты можно приобрести в кассе на набережной Карповки. 

    Посетителей просят соблюдать правила посещения и передвигаться только по дорожкам, так как распустившимся цветам необходимо аккуратное и бережное отношение.

    Ранее сообщалось о том, что профилактический уход за памятниками стартует в Санкт-Петербурге.

    Автор: Алексей Громов
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