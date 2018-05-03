Памятники в Петербурге начинают мыть после зимы

Санкт-Петербург, 3 мая. Профилактический уход за памятниками стартует в Санкт-Петербурге.

Соответствующую информацию передает «Петербургский дневник» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе Комитета по культуре. Так, Государственный музей городской скульптуры сегодня будет очищен памятник Георгию Жукову.

Также приведут в порядок памятник русскому физику, изобретателю радио Александру Попову, Тарасу Шевченко, памятник Максиму Горькому, писателю в 2018 году отметил 150-летний юбилей.

Планируется, что специалисты осмотрят состояние памятников и мемориальных досок, после чего подготовят рекомендации по их реставрации и восстановлению.