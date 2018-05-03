Петербуржцев 3 мая ожидают теплая погода и туман

Санкт-Петербург, 3 мая. Жителей и гостей Санкт-Петербурга предупреждают о тумане в четверг, 3 мая.

Как передают сотрудники Гидрометцентра, в четверг, 3 мая, в городе ожидается туман, который усложнил движение на дорогах. Также в области могут пройти дожди, однако неблагоприятных природных явлений не ожидается. Ветер будет дуть западного направления, его порывы составят до девяти метров в секунду.

Сотрудники ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленобласти напоминают водителям, что необходимо быть внимательнее за рулем автомобиля и соблюдать скоростной режим, так как из-за тумана может повыситься вероятность возникновения аварий.