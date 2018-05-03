Санкт-Петербург, 3 мая. Комендантский проспект в Санкт-Петербурге продлят на 700 метров до реки Каменки. Соответствующее разрешение получил застройщик Setl City.

Как передают «Невские Новости», жилые дома построят на новом участке Комендантского проспекта в Приморском районе от Глухарской улицы до реки Каменки. Планируется, что в 2019 году будет завершено строительство, начало которого будет положено в текущем году.

Так, на участке появится магистраль на шесть полос, длина которых составит 700 метров. На ней будут установлены необходимые разделители, ограждения, светофоры и газоны.