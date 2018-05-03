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Комендантский проспект в Петербурге продлят до реки Каменки
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    Комендантский проспект в Петербурге продлят до реки Каменки

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    Комендантский проспект в Петербурге продлят до реки Каменки

    Санкт-Петербург, 3 мая. Комендантский проспект в Санкт-Петербурге продлят на 700 метров до реки Каменки. Соответствующее разрешение получил застройщик Setl City.

    Как передают «Невские Новости», жилые дома построят на новом участке Комендантского проспекта в Приморском районе от Глухарской улицы до реки Каменки. Планируется, что в 2019 году будет завершено строительство, начало которого будет положено в текущем году.

    Так, на участке появится магистраль на шесть полос, длина которых составит 700 метров. На ней будут установлены необходимые разделители, ограждения, светофоры и газоны. 

    Автор: Алексей Громов
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