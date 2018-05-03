Санкт-Петербург, 3 мая. Масштабный Фестиваль мороженного пройдет в конце мая в Санкт-Петербурге.

Жителей Санкт-Петербурга и гостей города приглашают на площадь Островского, где возле Александринского театра пройдет грандиозный Фестиваль мороженного, приуроченный к празднованию Дня города.

Так, масштабное мероприятие запланировано на 26 мая в период с 11:00 до 21:00 часов вечера. Отметим, что вход на фестиваль бесплатный. В рамках мероприятия можно будет попробовать мороженое производителей из разных регионов страны.

Напомним, музей истории Северной столицы подготовил для местных жителей и гостей города экскурсию, приуроченную к юбилею возлюбленной великого поэта Александра Блока Натальи Волоховой.