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Музей истории Петербурга подготовил экскурсию по следам «Незнакомки»
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    Музей истории Петербурга подготовил экскурсию по следам «Незнакомки»

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    Музей истории Петербурга подготовил экскурсию по следам «Незнакомки»

    Санкт-Петербург, 3 мая. Музей истории Северной столицы подготовил для местных жителей и гостей города экскурсию, приуроченную к юбилею возлюбленной великого поэта Александра Блока Натальи Волоховой.

    Как сообщает «Петербургский дневник», Музей истории Северной столицы проведет петербуржцев по следам «Незнакомки» 12 мая. В свою очередь, продажа билетов стартует 5 мая.

    Так, экскурсия, приуроченная к 140-летию Натальи Волоховой, будет длиться три с половиной часа. Гостям и жителям города расскажут о местах, связанных со стихотворением «Незнакомка»: музей-квартира Александра Блока, театр Комиссаржевской и Башне Вяч, в Озерках прочитают известное произведение в рамках финального аккорда экскурсии.

    Автор: Ксения Пудовкина
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