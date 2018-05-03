Санкт-Петербург, 3 мая. Музей истории Северной столицы подготовил для местных жителей и гостей города экскурсию, приуроченную к юбилею возлюбленной великого поэта Александра Блока Натальи Волоховой.

Как сообщает «Петербургский дневник», Музей истории Северной столицы проведет петербуржцев по следам «Незнакомки» 12 мая. В свою очередь, продажа билетов стартует 5 мая.

Так, экскурсия, приуроченная к 140-летию Натальи Волоховой, будет длиться три с половиной часа. Гостям и жителям города расскажут о местах, связанных со стихотворением «Незнакомка»: музей-квартира Александра Блока, театр Комиссаржевской и Башне Вяч, в Озерках прочитают известное произведение в рамках финального аккорда экскурсии.