Выставка Босха и Брейгеля открылась в лофт-проекте «Этажи» в Петербурге
Санкт-Петербург, 3 мая. Выставка картин Иеронима Босха и Питера Брейгеля открылась во вторник в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили представители городского лофт-проекта «Этажи» в социальной сети «ВКонтакте».
Выставка картин Иеронима Босха и Питера Брейгеля пройдет на территории лофт-проекта «Этажи» в период с 1 по 27 мая в пространстве «Синий пол». Отметим, что стоимость входного билета составит двести рублей. Работает выставка с 9:00 до 21:00 часов.
«Картины Босха и Брейгеля разбросаны по всему миру, но у нас в России ни одной работы этих художников в оригинале не увидишь. А репродукции в технике «жикле» со стопроцентной точностью воссоздают их», — сообщают организаторы, отмечая, что «на выставке будут представлены репродукций высочайшего качества».