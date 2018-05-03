Выставка Босха и Брейгеля открылась в лофт-проекте «Этажи» в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 мая. Выставка картин Иеронима Босха и Питера Брейгеля открылась во вторник в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили представители городского лофт-проекта «Этажи» в социальной сети «ВКонтакте».

Выставка картин Иеронима Босха и Питера Брейгеля пройдет на территории лофт-проекта «Этажи» в период с 1 по 27 мая в пространстве «Синий пол». Отметим, что стоимость входного билета составит двести рублей. Работает выставка с 9:00 до 21:00 часов.