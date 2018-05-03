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Выставка Босха и Брейгеля открылась в лофт-проекте «Этажи» в Петербурге
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    Выставка Босха и Брейгеля открылась в лофт-проекте «Этажи» в Петербурге

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    Выставка Босха и Брейгеля открылась в лофт-проекте «Этажи» в Петербурге

    Санкт-Петербург, 3 мая. Выставка картин Иеронима Босха и Питера Брейгеля открылась во вторник в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили представители городского лофт-проекта «Этажи» в социальной сети «ВКонтакте».

    Выставка картин Иеронима Босха и Питера Брейгеля пройдет на территории лофт-проекта «Этажи» в период с 1 по 27 мая в пространстве «Синий пол». Отметим, что стоимость входного билета составит двести рублей. Работает выставка с 9:00 до 21:00 часов.

    «Картины Босха и Брейгеля разбросаны по всему миру, но у нас в России ни одной работы этих художников в оригинале не увидишь. А репродукции в технике «жикле» со стопроцентной точностью воссоздают их», — сообщают организаторы, отмечая, что «на выставке будут представлены репродукций высочайшего качества».

    Автор: Ксения Пудовкина
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