Рынок автозапчастей в Красногвардейском районе Петербурга окончательно снесли

Санкт-Петербург, 2 мая. Рынок автозапчастей был снесен в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Как сообщает издание «Невские Новости», торговая площадь по адресу проспект Энергетиков, 59 была ликвидирована.

Рынок автозапчастей функционировал на этом месте двух десятков лет. О начале его сноса журналистам рассказали очевидцы. Они отметили, что первые торговые павильоны были ликвидированы 11 апреля, а уже 1 мая работы на месте торговой площади были продолжены.

Сейчас на месте бывшего рынка осталась пустая площадка. Так как строительству зданий будут мешать линии электропередачи, предположительно здесь будет проложена дорога, выполняющая роль объезда на Индустриальный проспект. Отметим, что причиной для сноса рынка послужило отсутствие правовых оснований на существование.