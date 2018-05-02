«Просто жил и не тужил»: Шнуров опубликовал эпитафию собственного сочинения

Санкт-Петербург, 2 мая. Музыкант Сергей Шнуров сочинил новое стихотворение, предложив расположить его на урне с его прахом.

Некролог для самого себя в своем аккаунте в Instagram опубликовал лидер музыкального бэнда «Ленинград» Сергей Шнуров. Рифмованные строки музыкант предложил расположить на урне с его прахом. На данный момент запись собрала почти 193 тысячи лайков.