«Просто жил и не тужил»: Шнуров опубликовал эпитафию собственного сочинения
Санкт-Петербург, 2 мая. Музыкант Сергей Шнуров сочинил новое стихотворение, предложив расположить его на урне с его прахом.
Некролог для самого себя в своем аккаунте в Instagram опубликовал лидер музыкального бэнда «Ленинград» Сергей Шнуров. Рифмованные строки музыкант предложил расположить на урне с его прахом. На данный момент запись собрала почти 193 тысячи лайков.
«В праздник весны и «Как умру — на урне напишИте, В Питере жил-был такой мол житель, Не плохой, но точно не хороший, Песни пел, плясал и скоморошил».