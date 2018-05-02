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«Просто жил и не тужил»: Шнуров опубликовал эпитафию собственного сочинения
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    «Просто жил и не тужил»: Шнуров опубликовал эпитафию собственного сочинения

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    «Просто жил и не тужил»: Шнуров опубликовал эпитафию собственного сочинения

    Санкт-Петербург, 2 мая. Музыкант Сергей Шнуров сочинил новое стихотворение, предложив расположить его на урне с его прахом.

    Некролог для самого себя в своем аккаунте в Instagram опубликовал лидер музыкального бэнда «Ленинград» Сергей Шнуров. Рифмованные строки музыкант предложил расположить на урне с его прахом. На данный момент запись собрала почти 193 тысячи лайков.

    «В праздник весны и «Как умру — на урне напишИте, В Питере жил-был такой мол житель, Не плохой, но точно не хороший, Песни пел, плясал и скоморошил».

    Автор: Алексей Громов
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