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Синоптики обещают по-весеннему теплую погоду 3 мая в Петербурге
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    Синоптики обещают по-весеннему теплую погоду 3 мая в Петербурге

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    Синоптики обещают по-весеннему теплую погоду 3 мая в Петербурге

    Санкт-Петербург, 2 мая. Синоптики обещают жителям и гостя Санкт-Петербурга по-весеннему теплую погоду 3 мая.

    Как отмечается на официальном сайте Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу, в четверг, 3 мая, ожидается достаточно теплая погода.

    «Ночью будет не так тепло, от 4 до 6 градусов выше нуля, а вот днем город «разогреется» от + 12 до + 14 градусов», — отмечается на официальном сайте ведомства.

    Порывы ветра будут достигать от четырех до девяти метров в секунду. Также ожидается туман. В свою очередь, атмосферное давление будет повышаться.

    Ранее сообщалось о том, что петербуржцы смогут оформить финскую шенгенскую визу за срок до 18 дней в текущем месяце. Об этом сообщают в Генконсульстве Финляндии в Санкт-Петербурге.

    Автор: Алексей Громов
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